Voorwaardelijk voor huiselijk geweld

ZAANDAM - Het was niet voor het eerst dat Zaandammer Stijn de G. (28) werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Maandag stond hij weer voor de politierechter en kreeg hij twee weken voorwaardelijk voor het schoppen van zijn ex-vriendin in 2015. Zij liep daardoor gescheurde enkelbanden op. De G. vond het allemaal onzin. „Het is een complot om mij weg te houden bij ons dochtertje.”

Door Jeannine Verhagen - 23-1-2017, 16:24 (Update 23-1-2017, 16:24)

De man, die inmiddels in Amsterdam woont, zei dat hij er ’met open ogen was ingetuind’ toen de...