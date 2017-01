Motorrijder gewond na botsing met politieauto in Zaandam

ZAANDAM - Bij een verkeersongeluk op de N203, nabij Boer Geert in Zaandam, is zeker een motorrijder gewond geraakt. De bestuurder kwam in botsing met een politieauto.

De bestuurder van de motor is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de agenten in de politieauto er aan toe zijn.

In verband met het onderzoek naar de botsing zal de weg tijdelijk afgesloten worden.

