’Je kunt bijna niet meer stoppen met het Cultuurcluster’

ZAANDAM - Moet het Cultuurcluster er komen, ook al kost het inmiddels maar liefst 39 miljoen euro? ChristenUnie en GroenLinks zijn er nog niet uit. Deze twee kleine fracties zouden de stemming over de ’kroon op Inverdan’ nog kunnen doen kantelen.

Op 16 februari moet de gemeenteraad ja of nee zeggen tegen een Cultuurcluster op de lege plek tegenover de ingang van het stadhuis. Een uit nood geboren en vrij gewaagd plan, dat bovendien recent maar liefst 8 miljoen duurder blijkt te gaan pakken dan tot nu toe verwacht. Maar ook een kans om Zaanstad weer verder op de kaart te zetten, met een bijzonder gebouw op een centrale plek.

De meeste partijen hebben hun standpunten al bepaald. Tien tegen één is er van SP, POV, DZ/Aart Molenaar, Rosa en ZIP (totaal 17 zetels) een stellig ’nee’ te verwachten. Ook moet het vreemd lopen, willen D66, VVD, CDA en ZOG (samen 13 zetels) niet voor stemmen.

Maar wat doen PvdA, ChristenUnie en GroenLinks? Van alle voorstanders hebben deze drie zich het meest kritisch uitgelaten over het plan. Misschien dat de 8 miljoen de wankelmoedigen het excuus biedt om de stekker eruit te trekken? Jan de Bruin van de club Kultuurklutser, die voorspelt dat het Cultuurcluster een financieel fiasco wordt, heeft daar nog wel hoop op.

Wat betreft de PvdA is daar geen kans op. De fractie is unaniem, zegt raadslid Tjeerd Pietersma: „We blijven het Cultuurcluster steunen. Dit wordt de kroon op Inverdan.”

Dealen

Dat het gebouw veel duurder blijkt te worden, houdt de PvdA’ers niet tegen. „De kostenstijging is niet veroorzaakt door miscalculaties of verkeerde inschattingen. Het is de aantrekkende markt. Bouwen is het laatste jaar veel duurder geworden. Daar valt niets aan te doen. Je hebt ermee te dealen”, zegt Pietersma. Meer dan 39 miljoen moet het niet worden, stelt de PvdA. Maar Pietersma vertrouwt erop dat dat wel lukt. „Het bedrag is ruim berekend.”

Zonder zorgen is hij niet. Er moet een stevige organisatie worden neergezet, die ervoor zorgt dat filmhuis De Fabriek, poppodium De Flux, cultureel cursuscentrum Fluxus, De Bieb, Zaanradio en architectuurcentrum Babel niet alleen samen een gebouw gaan delen, maar ook samen nieuwe initiatieven ontplooien. „Het Cultuurcluster moet ook een nieuw elan brengen. Dat wordt een flinke taak voor de nieuwe directie.”

Met de steun van de PvdA is het 18-17. Maar ChristenUnie en GroenLinks (beide 2 zetels) kunnen de stemverhouding nog doen kantelen. Ze aarzelen of ze het Cultuurcluster blijven steunen.

„Het is een heel lastige. Er zijn echt twee stromen binnen de fractie”, zegt fractievoorzitter Paul Laport (GroenLinks). „Echt een heel moeilijke kwestie”, vindt fractievoorzitter Christa Neefjes (ChristenUnie). „We hebben het er vaak over als we bij elkaar komen.”

Beiden vinden de sterk gestegen bouwkosten wel degelijk een groot punt. „We zijn behoorlijk geschrokken, echt érg geschrokken”, zegt Paul Laport. Ook Christa Neefjes is ’ontzettend geschrokken’.

Enthousiast over de gedachte om het Cultuurcluster te laten vallen, zijn ze echter geen van beide. „Je kunt bijna niet stoppen”, zegt Neefjes. Er moet, zeggen ze, immers wel snel iets komen op deze lege plek in Inverdan. Anders ligt de ontwikkeling van het stationsgebied nog langer stil.

Laport: „Het gaat niet alleen over dat gat. Ook over de spooroverbouwing voor fietsers en voetgangers naar de westzijde van het spoor.” Neefjes: „En voor die spooroverbouwing heb je nu eenmaal de NS nodig.” Daar gaat het allemaal om, om de gemaakte afspraken rond megaproject Inverdan. Zaanstad heeft beloofd tegenover het stadhuis nog een tweede publiekstrekker voor zo’n 300.000 bezoekers per jaar te bouwen, om Inverdan nog interessanter te maken voor investeerders. Alleen als dat gebeurt, bouwt de NS een brug over het spoor voor fietsers en voetgangers. Hoe dan ook, moet er dus iets komen op de lege plek.

Laport ziet het Cultuurcluster bovendien op zich wel zitten. „Het komt op een mooie centrale plek, goed bereikbaar voor mensen uit Zaanstad-Noord en ook voor mensen uit Amsterdam. En er kunnen interessante kruisbestuivingen ontstaan tussen de deelnemers.” Hoe die interactie er uit kan gaan zien, weet hij niet precies. Iets met filmvoorstellingen met muziek, denkt hij hardop. Of live-uitzendingen van Zaanradio en -TV. „En als je kind naar muziekles gaat, kun jij ondertussen naar iets anders.”

De ChristenUnie is nooit gecharmeerd geweest van het clusteren. Neefjes: „Ik heb niet voor niets in de gemeenteraad gezegd dat ik graag alternatieven hoor. Wij willen de cultuur liever gespreid houden. De bibliotheek zit niet slecht aan de Westzijde, Fluxus heeft een mooi gebouw, De Fabriek zit mooi aan de Zaan… Maar er is nooit een haalbaar alternatief gekomen. Alles wat werd voorgesteld kon niet of paste niet in de deal met NS.”

Voor ze de knoop doorhakken gaan beide fracties nog praten met de culturele instellingen. Laport: „Er is een ommekeer merkbaar, ze zijn enthousiaster geworden.” Neefjes: „De instellingen richten zich inmiddels op dit plan, dat maakt het ook weer moeilijker ermee te stoppen.”

Joop van den Ende

Het wordt dus spannend of de fracties het tot een ’nee’ gaan laten komen. Wellicht houden ze het bij voorwaarden stellen. Laport: „Misschien kan de gemeente een commerciële partner vinden, om het financiële risico te spreiden. Iets als een Joop van den Ende of een opleiding op cultureel gebied.” Neefjes: „Mijn fractie zou ook graag iets voor de kleine verenigingen doen. Als we toch extra geld in het Cluster stoppen, laten we dan ook iets voor die kleine verenigingen doen”,