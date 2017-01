Saens Harmonie Orkest, warme klanken in bevroren wereld

Dirk Jongejans De ijsbaan bleef dicht, dus het winterconcert van het Saens Harmonie Orkest kon doorgaan.

ASSENDELFT - Voor iedereen die de kou even beu was, hield het Saens Harmonie Orkest zondagmiddag een Winterconcert. En dat vond, wel zo toepasselijk, plaats in de kantine van de IJsvereniging. Met een prachtig uitzicht op de bevroren buitenwereld kon het publiek binnen genieten van de verwarmende klanken van het orkest.

Door Karlijn Brinkman - 22-1-2017, 18:00 (Update 22-1-2017, 18:00)

Het Saens Harmonie Orkest, bestaande uit een Leerlingenorkest en een Groot Orkest, liet met een diversiteit aan stukken precies zien waar hij voor staat: aan iedereen een mogelijkheid bieden om muziek...