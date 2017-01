Nachtje in het Zaantheater, met een kampvuur van kussens

ZAANDAM - Normaliter gaat er iets niet goed als het publiek in slaap sukkelt in het theater. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag was het in het Zaantheater in Zaandam juist de bedoeling. Onderdeel van het Theaterweekend.

Door redactie Zaa - 21-1-2017, 12:00 (Update 21-1-2017, 12:15)

Zo'n vijftig gasten had de geïmproviseerde bed & breakfast in het theater. Veldbedjes op het podium, misschien niet zo comfortabel als thuis maar wel heel leuk. Bovendien waren er voordat er geslapen diende te worden ook nog allerlei voorstellingen.

Op de gekste plekken, verspreid door het hele theater. Annemarie Oster vertelde bijvoorbeeld in de kleedkamer allerlei mooie verhalen, en op het podium speelden Jasper Schilder en Anouk van der Laan rond een van kussens gemaakt kampvuur.

Uniek nachtje theater dus. Het Theaterweekeinde in het Zaantheater duurt, zoals de naam al doet vermoeden, het hele weekeinde. Het volledige programma is te vinden op www.zaantheater.nl