Vogelvlucht over nieuwe stadswijk

Ullustratie Halmar Appartementsgebouw, parkeren onder begroeide pergola's

ZAANDAM - Binnenstedelijk bouwen was lange tijd niet populair, omdat er altijd ruimte was op Vinex-locaties. Daarnaast heb je met bouwen in de binnenstad te maken met de bestaande bewoners. Met het opdrogen van vrije bouwkavels ’buiten’, is de stad ineens weer in trek. Op de Vinkenstraat kwamen al eerder nieuwe appartementen, maar tussen Vinkenstraat en Zeemansstraat ontstaat straks een geheel nieuwe woonwijk.

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 21:36 (Update 20-1-2017, 21:36)

Zestig nieuwe woningen - appartementen en eengezinswoningen - tussen Zeemansstraat en de Vinkenstraat op het terrein van het verlaten...