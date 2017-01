Raadsleden: ’Snijden in regionieuws is een aderlating’

ZAANSTAD - Op een na nemen alle politieke partijen het op voor de redactie van Dagblad Zaanstreek die bedreigd wordt door bezuinigingen van eigenaar de Telegraaf Media Groep (TMG). Dat melden ze in een steunbetuiging. Alleen Democratisch Zaanstad heeft de verklaring niet ondertekend.

In de verklaring vrezen de fracties voor de ingrijpende gevolgen van de reorganisatie waarbij in totaal bij uitgever Holland Media Combinatie 45 arbeidsplaatsen verloren gaan. ,,Goede, onafhankelijke verslaggeving is van zeer groot belang’, schrijven ze. ’In een democratie kom je door middel van informatie, door meningen met elkaar uit te wisselen en door het debat in de politieke arena uiteindelijk tot besluitvorming. (...) Het snijden in het regionieuws wordt door de raadsleden dan ook gezien als een aderlating.’’

Bedrijfsvoering

Democratisch Zaanstad heeft de verklaring om principiële redenen niet ondertekend, zegt fractievoorzitter Juliëtte Rot. ,,Wij willen ons niet mengen in de bedrijfsvoering van de TMG. Dat laat onverlet dat de krant belangrijk is voor de waakhondfunctie.’’ Eerder nam burgemeester Peter Tange van Wormerland het in zijn nieuwjaarstoespraak op voor een ’sterke regionale pers’.