Straf na mishandelen van hulpverleenster in Zaandam

ZAANDAM - De schizofrene Zaandammer F.R. (32) gaf op 16 april vorig jaar een hulpverleenster een klap in haar gezicht, omdat zijn medicijnen niet voorradig waren.

Door Jeannine Verhagen - 20-1-2017, 16:25 (Update 20-1-2017, 16:25)

De Zaandammer moest gisteren voorkomen voor de mishandeling, maar ontkende bij de politierechter in Alkmaar. Het incident gebeurde in een beschermd wonenproject in Zaandam, waar de man woont. „Ik heb haar alleen weggeduwd”, zei R.

Politierechter Warmerdam geloofde het verhaal van de man niet en legde de Zaandammer een voorwaardelijke geldboete op van 500 euro. Ze vond de zaak niet vergelijkbaar met ’gangbare’ mishandelingen van hulpverleners, zoals politie, brandweer en ambulancemedewerkers. Dat soort zaken wordt zwaarder bestraft.

De man zei dat hij ten einde raad was. „Ik wilde mijn medicatie, die had ik snel nodig. Ik was al drie keer voor die pillen op het kantoortje geweest. Toen zag ik die mevrouw als een razende op mij komen afhollen en heb ik haar weggeduwd. Ik heb haar zeker niet geslagen. Zij speelde de baas. Dat was geen prettige ervaring.”

De hulpverleenster deed aangifte van mishandeling. Agenten zagen dat zij een dikke lip had. Ook waren er meerdere getuigen, die de man hadden zien slaan. „Dan liegen ze allemaal dat ze barsten”, reageerde hij. „Ik heb het gewoon niet gedaan.”

Officier van justitie Rolf Hagemeier vond dat het dossier boekdelen sprak. Het slachtoffer had bij de politie gezegd dat ze uit het niets door R. in haar gezicht was geslagen. De officier schaarde de mishandeling onder geweld tegen hulpverleners en eiste 60 uur werkstraf.

Advocaat Mark Jan Bouwman vond in dit geval preventie belangrijker dan een straf en vroeg de rechter om een helemaal voorwaardelijke straf op te leggen. Daar was politierechter Warmerdam het mee eens. „Wat niet wegneemt dat die mevrouw normaal haar werk moet kunnen doen, zonder dat ze wordt mishandeld.”