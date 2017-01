In Wormerveer verdwijnen de kliko’s keer op keer

WORMERVEER - Wat moeten mensen toch met andermans kliko? Dat vragen bewoners van een nieuwbouwbuurtje in Wormerveer-Noord zich vaak af. Steeds weer verdwijnen hun vuilnisbakken.

Door Willemien Schenkeveld - 20-1-2017, 20:00 (Update 20-1-2017, 20:00)

In de nieuwbouw op de Groene Arend en de Groene Valk bij de Kerkstraat in Wormerveer zijn de groene en grijze bakken blijkbaar gewilde objecten. „We hebben een groepsapp met de buurt. Bijna elke week meldt iemand wel dat zijn kliko is verdwenen”, zegt Dominique Hiemstra. „Wij en onze buren op het rijtje, dat zijn zes huizen...