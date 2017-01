Publieksprijs voor Zeeman

Foto Dirk Jongejans Mr. drs. Eveline Zeeman Bekijk Fotoserie

ZAANSTAD - Eveline Zeeman heeft de publieksprijs gewonnen bij de verkiezing van de jonge ambtenaar van het jaar.

Zeeman (32) is projectleider bij de gemeente Zaanstad en was al tevreden met het bereiken van de laatste vier in de finale. Haar baas Jan van Ginkel: ,,Eveline is een kanjer die haar kracht als ambtenaar inzet voor de samenleving. Ze onderzoekt wat de echte opgaven in de stad zijn en gaat daarmee aan de slag, samen met de stad.’’

Zeeman is programmamanager voor vluchtelingenbeleid. Zeeman: ,,Een moeilijk vraagstuk met een groot afbreukrisico. En toch hebben we het voor elkaar gekregen om in een korte tijd een vluchtelingenaanpak vast te stellen waarvoor draagvlak is in de stad.”