Productieplaats voor xtc in Wormer ontmanteld

Foto Politie Zaanstreek/Waterland Bekijk Fotoserie

WORMER - In een loods in Wormer is donderdag een productielocatie van xtc-pillen aangetroffen, inclusief tienduizenden pillen en twee tabletteermachines.

Door ANP - 20-1-2017, 12:34 (Update 20-1-2017, 12:36)

De politie gaf daarvan vrijdag enkele foto’s vrij.

Bij de inval, die het gevolg was van een tip, werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 27 en 29 jaar en een vrouw van 22.

In allerhande kleuren zijn verder kilo’s xtc-poeder, een grote hoeveelheid contant geld en 15 kilo heroïne gevonden en in beslag genomen. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.