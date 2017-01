Groot ontslag bij Verkade; 87 fulltimebanen verdwijnen

ZAANDAM - Bij koekfabriek Verkade in Zaandam verdwijnen 87 fulltimebanen. Dat komt neer op bijna eenderde van de nu 296 fulltime banen. Dit is vrijdagmorgen bekend gemaakt.

Door redactie Zaa - 20-1-2017, 11:49 (Update 20-1-2017, 12:34)

De ontslagen zullen voornamelijk op de productieafdelingen vallen. Als reden is aangevoerd dat de afzet is gedaald, vooral voor de Engelse en Amerikaanse markt. Verkade gaat zich meer concentreren op productie voor de regio. Er volgt nu overleg met de vakbonden.

Verkade werd in 1886 aan de Westzijde opgericht als brood- en beschuitfabriek. Later veranderde het assortiment in bonbons, chocolade en koekjes als Maria, Petit Beurre en Sultana. Ooit verdienden 3200 mensen hun brood bij Verkade. In de tachtig werden het personeelsbestand en het assortiment radicaal ingekrompen. De chocolade wordt sinds een aantal jaren niet meer in Zaandam geproduceerd maar als private label in een fabriek in het Amsterdamse havengebied.

Het familiebedrijf ging in 1990 over in buitenlandse handen. Het Britse concern United Biscuits werd de nieuwe eigenaar. Dat is sinds 2014 op zijn beurt onderdeel van de Turkse levensmiddelengigant Yildiz en maakt daarbinnen deel uit van het zoetwarenconcern Pladis.

Dick Kuiper, productie directeur bij Koninklijke Verkade licht de banenreductie als volgt toe: ,,We zijn onderdeel van een wereldwijd opererend bedrijf met fabrieken in 13 landen waar enkele van de wereldwijd meest geliefde koekjes en chocoladeproducten gemaakt worden. Een deel van de internationale vraag die voorheen door de fabriek in Zaandam werd vervuld, neemt af. De groei van Pladis is afkomstig van andere producten. In Zaandam gaan we ons in de nabije toekomst meer richten op het bedienen van onze regio.''