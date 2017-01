Man zit in Zaandam vast in de lift

ZAANDAM - In de Heinsiusstraat in Zaandam heeft donderdagavond een man opgesloten gezeten in een lift. De man moest bevrijd worden door de brandweer.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 7:39 (Update 20-1-2017, 7:39)

De brandweer meldt op Facebook dat de man binnen enkele minuten bevrijd kon worden.