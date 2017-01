Aanvraag referendum cultuurcluster ingediend

Dirk Jongejans Ruud Vreeman krijgt de handtekeningen van Jan de Bruin.

ZAANSTAD - Burgemeester Ruud Vreeman heeft donderdagavond zeshonderd handtekeningen in ontvangst genomen waarmee de aanvraag voor een referendum over het cultuurgebouw een feit is.

Door Rob Swart - 19-1-2017, 22:41 (Update 19-1-2017, 22:41)

Initiatiefnemer voor de raadpleging Jan de Bruin kwam met honderd handtekeningen meer dan nodig, voor het geval er onduidelijkheid is of wie getekend heeft wel in Zaanstad woont.

De gemeenteraad beslist in februari of het kredietbesluit dat de raad moet nemen open staat voor een referendum Twee hoogleraren bestuursrecht adviseren de raad daarover. Het is niet duidelijk of het realiseren van een cultuurcluster niet al zo ver gevorderd is dat een referendum nog mogelijk is.

De Bruin en zijn actiegroep Kultuurklutser wil cultuurinstellingen verspreid over de stad houden. Vreeman hield zijn mening voor zich, maar stelde vast dat als er in Zaanstad culturele innovatie op komst is, er altijd wel inwoners tegen zijn.