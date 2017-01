Apotheker tegen ongezonde weg

Foto ANP

KROMMENIE - In vijf jaar tijd zijn er in Krommenie 6,7 procent mensen bijgekomen die medicijnen gebruiken voor chronische luchtwegaandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van Raymond Kolman, van de Noorderapotheek. Kolman wijt de ontwikkeling aan het vele verkeer op de Provincialeweg. De mogelijke uitbreiding van de weg is hem een doorn in het oog.

Door Dorien Knijnenbergd.knijnenberg@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 20:11 (Update 19-1-2017, 21:07)

De apotheker, die 32 jaar in het dorp actief is, bekeek tijdens zijn onderzoek het aantal medicijnen die worden uitgeschreven aan mensen met ernstige luchtweginfecties. Daarvoor bestudeerde hij de gegevens van beide apotheken in Krommenie: van zijn eigen apotheek, maar ook die op het Rosariumplein, waar hij waarnemer is.

Voor zijn onderzoek bestuurde hij ook een rapport van de Provincie Noord-Holland. ,,In de huidige situatie gaan jaarlijks acht gezonde levensjaren verloren bij omwonenden in Krommenie.’’

Kolman schrok van dat cijfer. ,,In Noord-Holland is de milieubelasting alleen groter langs de Coentunnelweg.’’

Kolman vertelt dat uit publicaties blijkt dat de invloed van verkeer schadelijk is voor de gezondheid. ,,Niet alleen voor de longen, er kunnen zelfs gevaarlijke stoffen in je bloed terecht komen.’’ Ook de herrie van auto’s kan een risico voor de gezondheid veroorzaken. Denk aan slaaptekort.

De Krommenieër legt het verband dat het toenemende verkeer de stijging van het aantal luchtwegaandoeningen veroorzaakt. ,,Honderd procent sluitend is het niet, maar het past wel in de lijn van studies.’’ Heel anders dan bij roken. ,,Dat wordt steeds minder. Het is niet logisch als de toenemende luchtwegproblemen zou veroorzaken.’’

Dan is er nog het promotieonderzoek van milieudeskundige Ulrike Gehring van de Universiteit Utrecht, die heeft aangetoond dat het aantal chronische luchtwegaandoeningen in de Zaanstreek hoger ligt dan in Amsterdam: 9,8 procent tegen 7,5 procent.

,,Terwijl van de hoofdstad wordt gezegd dat de luchtvervuiling zo groot is.’’ Kolman hoopt dat beleidsmakers dit in hun overweging meenemen bij het kiezen van een oplossing om de verbinding tussen de twee snelwegen te verbeteren. Een drukke weg tussen twee woonkernen – Krommenie en Saendelft – is volgens hem irreëel.