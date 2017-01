Kinderen eerst, mocht het van schaatsen komen

ZAANDAM -

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 17:14 (Update 19-1-2017, 17:14)

In Jisp rolde gistermiddag een bal op het ijs. Twee jongens probeerden ‘m er met takken weer af te krijgen. Zelf het ijs op, dat durfden ze nog niet aan.

En dat voelden ze goed aan. Want bij ook de clubs, waar gemeten wordt, gaat niemand voorlopig het ijs nog op. ,,Woensdag was het ijs nog maar drie centimeter, en daar is afgelopen nacht nog één centimetertje bijgekomen’’, zegt Rein Kelder van IJsclub Lambert Melisz in Westzaan. ,,Een dikte van vier...