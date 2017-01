Forse daling van WW-uitkeringen in Zaanstreek

ZAANDAM -

Door Ronald Massaut - 19-1-2017, 17:14 (Update 19-1-2017, 17:14)

Het aantal WW-uitkeringen in de Zaanstreek is in 2016 flink gedaald. Al blijft het laatste werkloosheidscijfer in Zaanstad nog hoog op 10,2 procent, het aantal WW-uitkeringen is gedaald naar 4,3 procent van de beroepsbevolking. Het UWV concludeert dat de Zaanstreek, naast herstel binnen de gemeentegrenzen, merkbaar deelt in de sterk aantrekkende economie in Amsterdam.

Het gaat beter met de werkgelegenheid in de regio. Zowel het aantal lopende uitkeringen als het aantal nieuw verstrekte WW-uitkeringen is flink gedaald ten opzichte van een...