Reuring in het Zaanse nachtleven

ZAANDAM - Eigenaar Nick Hiemstra (31) van The Mail Company in Zaandam vindt het Zaanse uitgaansleven niet meer wat het geweest is. Nu hij de ruimte boven The Mail Company huurt, waar de voormalige discotheek Club Sky zat, hoopt hij dat uitgaansleven een nieuwe impuls te geven. Het heet Level 2 en wordt een multifunctionele evenementenlocatie.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 19-1-2017, 17:12

„Er komen steeds meer restaurantjes, maar het uitgaansleven hier gaat kapot”, stelt Hiemstra. „De spoeling wordt steeds dunner. Tien jaar geleden was Zaandam nog een bruisende...