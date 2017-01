Zaandammer bestraft voor kopstoot aan jongen

ZAANDAM - De 50-jarige A.L. uit Zaandam is veroordeeld omdat hij 1 maart vorig jaar een jongen in speelparadijs Ballorig in Zaandam een kopstoot heeft gegeven. De Zaandammer kreeg een werkstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Daarnaast moet hij het slachtoffer 300 euro smartengeld betalen.

Door Frits Verhagen - 19-1-2017, 17:01 (Update 19-1-2017, 17:40)

Het incident deed zich voor in de voetbalkooi. Het zoontje van L. was er aan het voetballen en het latere slachtoffer vroeg of hij met twee vriendjes mee mocht doen. Het partijtje voetbal verliep niet...