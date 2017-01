Van A8 naar A9 via tunnels of viaduct

Bij de Dorpsstraat in Assendelft duikt de weg eronderdoor. Bekijk Fotoserie

KROMMENIE, ASSENDELFT - En toen kwam er opeens een viaduct van de tekentafel rollen. Dit is wel de grootste verrassing, nu de drie varianten van een verbeterde verbinding tussen A8 en A9 helemaal zijn uitgewerkt.

Door Willemien Schenkeveld - 19-1-2017, 16:57 (Update 19-1-2017, 16:57)

Wordt het de Heemskerkvariant, de Golfbaanvariant of de Nulplusvariant dwars door Krommenie? De keus wordt de komende maanden gemaakt. Nu precies bekend is wat de alternatieven inhouden, zal het enthousiasme in Krommenie voor Nulplus waarschijnlijk nog verder afnemen.

Dat alternatief betekent zoals bekend een aanpassing van de Provincialeweg. Tot nu toe leek er een tunnel of een verdiept aangelegde weg voor het doorgaande verkeer te komen. Maar uiteindelijk is het een viaduct geworden. Dat begint in het westen tussen Busch en Dam en de Brassertunnel en in het oosten direct bij de N246.

Op deze manier kunnen het lokale en het doorgaande verkeer gemakkelijker worden gescheiden dan met een tunnel. Ook is er dan meer mogelijk in de beschikbare krappe ruimte tussen bebouwing en spoor. De lokale weg kan dan een echte dorpsstraat worden. Ook komt er ruimte voor een ’volwaardig’ stationsplein. Het P&R-terrein past onder het viaduct.

Volgens ’indicatieve modelberekeningen’ neemt het geluid af ten opzichte van nu, mits er twee meter hoge geluidschermen worden geplaatst. Het viaduct moet zo worden aangelegd dat het zo min mogelijk ’als een viaduct door het dorp wordt ervaren, maar meer als een groenzone waarin een weg ligt’.

De Omzoom

Bij de Heemskerkvariant is ervoor gekozen om de weg via een tunnel onder de Kilzone bij het fort Busch en Dam te leiden. Zo blijft het gebied daar open en wordt de Stelling van Amsterdam zo weinig mogelijk aangetast. Voor Assendelft en Saendelft is er gekozen voor een aansluiting ter hoogte van sportpark De Omzoom. Dat is de enige ’toekomstbestendige mogelijkheid’.

Bij de Golfbaanvariant is gekozen voor een ‘aansluiting’ op de A9 in plaats van een veel duurdere ‘knoop’. De drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) zijn het hier niet mee eens en zien liever een ‘knoop’.

Op donderdag 9 februari is er een inloopavond in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft. Ook is er een inloopavond op dinsdag 7 februari in het gemeentehuis van Heemskerk. Beide duren van 19 tot 21 uur. De volledige ontwerpen voor de drie varianten staan op de website van de provincie.