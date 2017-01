Drie ontwerpen voor verbinding A8-A9 klaar

Het Nulplus-alternatief Bekijk Fotoserie

KROMMENIE, HEEMSKERK - Vanaf nu is duidelijk hoe de drie mogelijkheden om de A8 en A9 met elkaar te verbinden, er precies uit gaan zien.

Door Willemien Schenkeveld - 19-1-2017, 11:46 (Update 19-1-2017, 12:00)

Bij twee van de drie varianten zijn alle betrokken partijen - de provincie, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen - het eens geworden.

Wat betreft de Nul-plus variant dwars door Krommenie heen is gekozen voor een verhoogde ligging. Deze variant is gunstiger voor de doorstroming van het verkeer en minder kostbaar dan een tunnelvariant, aldus een toelichting op de website van de provincie.

Wat betreft de Heemskerkvariant is gekozen voor een tunnel bij de Kilzone om het open karakter van het gebied te behouden en vanwege de belangen van de Stelling van Amsterdam. Deze tunnel is ook gunstig voor het recreatief (fiets-)verkeer in het gebied.

Over de Golfbaanvariant bestaat verschil van mening. De meerderheid kiest voor een 'aansluiting’ op de A9 in plaats van een ‘knoop’. Beide voldoen verkeerskundig en de kosten van een ‘aansluiting’ zijn substantieel lager. De drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) delen dit standpunt niet en spreken hun voorkeur uit voor een ‘knoop’.

Verder is bij het Heemskerk- en Golfbaanalternatief gekozen voor een aansluiting ter hoogte van sportpark De Omzoom. Dit blijkt de enige toekomstbestendige oplossing te zijn, alweer volgens de toelichting op de website van de provincie.