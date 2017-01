Perron station Zaandam ontruimd om reiziger met mogelijk vuurwapen

Foto: Politie

ZAANDAM - Een perron van het NS-station in Zaandam is dinsdag ontruimd, omdat een reiziger een vuurwapen bij zich zou hebben. Het bleek uiteindelijk te gaan om een tas waarop de vorm van een vuurwapen gedrukt is.

Door Internetredactie - 19-1-2017, 8:26 (Update 19-1-2017, 8:28)

De politie kreeg melding van een persoon die in de trein van Amsterdam naar Zaandam zat. De melder zag dat de jongen een tasje bij zich had waarin mogelijk een vuurwapen zat.

De politie zette groots in op het mogelijke misdrijf. Er werd hoog opgeschaald, het perron werd direct ontruimd en de trein werd door meerdere agenten opgewacht.

Bij aankomst werd de trein direct afgezet en zijn een aantal agenten, onder wie een hondengeleider, de trein ingegaan.

De jongen die voldeed aan het signalement dat was opgegeven, werd snel aangehouden. Al snel bleek dat hij geen vuurwapen bij zich had. Het bezit van de tas is niet strafbaar in Nederland. De jongen werd direct vrijgelaten.