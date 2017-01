Voetgangster wordt geschept op zebrapad in Assendelft

Foto: WFV Media/Bas Witvliet Bekijk Fotoserie

ASSENDELFT - Een voetgangster is woensdagavond omstreeks 21.45 uur gewond geraakt op de Waterrijklaan in Assendelft. Een automobilist zag de vrouw over het hoofd en schepte haar op het zebrapad.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De automobilist wordt door de politie gehoord om de toedracht van het ongeval te achterhalen. Mogelijk is de gele verlichting in de buurt debet aan het ongeval.