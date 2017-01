Poelenburg gaat voor preventie

ZAANDAM - Klankbordgroep Poelenburg probeert samen met de gemeente en de politie een whatsappgroep op te zetten voor buurtpreventie.

Door Rob Swart - 18-1-2017, 16:35 (Update 18-1-2017, 16:35)

Volgens voorzitter Gert Jan Welgemoed is het de bedoeling volgende maand in de wijk te folderen en daarmee mensen te werven die mee willen doen. Volgens Welgemoed moet er dan wel een behoorlijke respons zijn. Is die er niet, dan heeft het volgens hem geen zin om een groep te starten. Welgemoed is benieuwd. „Bij Burgernet heeft Poelenburg de laagste deelname van heel Zaanstad.”

Bewoners die zich aansluiten letten op verdachte dingen die zij zien in de hoop criminaliteit te voorkomen. Maar ook letten zij op elkaar. „Met name in de laagbouw zie je de wijk verouderen. Dan is het goed om elkaar in de gaten te houden. Als je ergens al drie dagen geen licht ziet branden, kan het belangrijk zijn om dat te melden.”

Voor er deelnemers geworven kunnen worden is het zaak om goede spelregels te formuleren. Welgemoed: „Het is niet de bedoeling dat het een kletsgroep wordt. Dan werkt het niet. Je moet alleen melden wat nodig is.”

De klankbordgroep heeft een beroep gedaan op de Turkse koepelorganisatie Plato om mensen enthousiast te maken. Zonder de Turkse wijkbewoners heeft de buurtpreventie meteen een veel kleinere dekking.

Enkele jaren geleden probeerde de groep ook al een whatsappgroep op te richten, maar de toenmalige wijkagent zag er niet veel in. Nu kwam de vraag juist van gemeente en politie.”

Behalve over gedragsregels moeten er ook afspraken komen over bescherming van privacy. Deelname aan een groep betekent dat je telefoonnummer bekend is in die groep. „Die gegevens moeten niet op straat komen te liggen. Mensen zijn daar natuurlijk bang voor, met zoveel waarschuwingen in de media voor identiteitsfraude.”