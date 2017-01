Amsterdam druk met Zaanstad

ZAANSTAD - Amsterdam heeft het de laatste tijd maar druk met zijn noorderburen. De gemeenteraad van Zaanstad is vorige week in het geheim geïnformeerd over de cruiseterminal in de Achtersluispolder, de brug over het IJ en de metrolijn naar Zaanstad.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 18-1-2017, 16:27 (Update 18-1-2017, 16:27)

Die metrolijn komt er voorlopig niet, zegt Zaanstad. Amsterdam zorgt er bij de bouw van een nieuw metrostation in Noord alleen voor dat er eenvoudig een aftakking naar Zaanstad te maken is. Maar meer dan een mogelijkheid is het niet, volgens Zaanstad. De metrolijn staat wel genoemd in Zaanstads toekomstvisie. Zelfs in plankaarten uit de jaren tachtig van de vorige eeuw is de ondergrondse al ingetekend.

Concreter is de wens van Amsterdam om cruiseschepen te laten afmeren in de Achtersluispolder, waar twee of drie plaatsen gerealiseerd kunnen worden om het tekort op de Amsterdamse IJ-oevers op te vangen. Het stadsbestuur had drie mogelijke plaatsen op het eigen grondgebied. Daar is later de Achtersluispolder aan toegevoegd en sinds vorige week staat dat stukje Zaanstad officieel bovenaan het lijstje.

Brief

De gemeente heeft bewoners en ondernemers in de Achtersluispolder in een brief geïnformeerd over de mogelijk komst van het cruisehaven. De gemeente schrijft nog niet te kunnen beoordelen of een passagiersterminal op die plek een kans of bedreiging voor de omgeving en de ontwikkeling van de Achtersluispolder is. Daarvoor is onderzoek nodig. Zaanstad en Amsterdam spreken in het voorjaar af wat er precies onderzocht moet worden.

Brug

Een van de motieven om met de passagiersschepen uit te wijken, is de wens van Amsterdam om een fietsbrug over het IJ te maken waar nu continu veerboten heen en weer varen. Met de brug creëert Amsterdam tegelijk een lastig obstakel en is verplaatsen van de cruiseschepen een logische volgende stap. De brug is inmiddels een zekerheid. Burgemeester en wethouders willen na Sail 2020 met de bouw ervan beginnen.

Met een nieuw metrostation in Amsterdam Noord en een brug over het IJ komen dat stadsdeel en ook Zaanstad steeds dichter bij Amsterdam.