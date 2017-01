Hulpduo zag een ander Gambia

Foto José Pietens Theo en Gerda van Nugteren en Peter Staardegaard (vooraan) zamelen al jaren goederen in voor Gambia.

ZAANDAM - Alles was anders aan hun jaarlijkse ’werkvakantie’ naar Gambia. Voor het eerst in twintig jaar besloten Theo en Gerda van Nugteren niet in januari te gaan, maar iets eerder te vertrekken en er de jaarwisseling te vieren. De verwachting was dat zittend president Yahya Jammeh niet zonder slag of stoot de macht zou overdragen aan opvolger Adama Barrow.

Door José Pietens - 18-1-2017, 16:23 (Update 18-1-2017, 16:30)

Afgelopen dinsdag riep Jammeh de noodtoestand uit, sinds gisteren halen reisorganisaties vakantiegangers terug uit het West-Afrikaanse land. Het echtpaar Van Nugteren, vorige...