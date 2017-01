Jakob Klaasz. Breet in de schijnwerpers bij Honig Breethuis in Zaandijk

Foto José Pietens De salon met pianoforte. Op de muziekstandaard een compositie van Jakob Klaasz. Breet.

Als componist werkte hij wel óp papier, maar niet ín het papier. Jakob Klaasz. Breet (1814-1884) was het buitenbeentje van de Zaandijkse papierfamilie Breet. Hij was de enige Breet die niet koos voor een loopbaan in het familiebedrijf.

Door José Pietens - 18-1-2017, 15:38 (Update 18-1-2017, 15:38)

Het Honig Breethuis wil de in vergetelheid geraakte componist weer in de schijnwerpers zetten. Komende zondag speelt fortepianiste Tae-Young Kim een aantal van zijn composities. Voorafgaand vertelt bestuurslid George Slieker van het Honig Breethuis over leven en werk van Breet.

Jakob Klaasz. was een neef...