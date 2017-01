Koog aan de Zaanse (17) speelt in zelfgeschreven theaterstuk

Foto Wim Egas Lotte Kuijt en Frits Lambrechts spelen een scène uit ’Opa je mag gaan’ tijdens een repetitie in het Zaantheater.

KOOG AAN DE ZAAN - Het plan is als volgt: na het mbo naar de theaterschool in Amsterdam, actrice worden en dan de planken op. Lotte Kuijt (17) uit Koog aan de Zaan is in de tussentijd al flink wat ervaring aan het opdoen. Vrijdagavond speelt ze samen met de bekende acteur Frits Lambrechts in het stuk ’Opa, je mag gaan’ tijdens de Nachtparade in het Zaantheater.

Door Joëlla Angenent - 18-1-2017, 15:32 (Update 18-1-2017, 15:37)

Ze schreef het stuk zelf, met wat hulp van haar vader; de bekende regisseur Bruun...