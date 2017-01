Ondernemend: ’Oh my guts’ bezorgt thuis, maar uitsluitend gezond

foto Wim Egas Bente Wayper (21) schrijft een persoonlijk tekstje op de bezorgtasjes die ze vanavond bij haar klanten langsbrengt. Rechts voor: pastinaak-gerstpannenkoekjes. Daarachter: falafelwafels.

WORMERVEER - Het was wel even spannend toen Bente Wayper (21) uit Wormerveer afgelopen september haar eigen bezorgservice startte met uitsluitend gezonde, E-nummer- en suikerloze producten. Want dat er in een stad als Amsterdam een afzetmarkt is voor pastinaak-gerstpannenkoekjes, choco-bietenmuffins en falafelwafels is niet zo verrassend. Maar of dit soort creaties ook aanslaan in de Zaanstreek?

Door Sebastiaan van Loosbroek - 18-1-2017, 9:35 (Update 18-1-2017, 9:35)

,,Hier woont een heel ander publiek dan in de grote steden, maar je merkt dat ook hier steeds meer vraag is naar gezond eten’’, stelt Wayper. Dat merkt ze bijvoorbeeld door de gesprekken in de sportschool en de biologische winkels die het steeds drukker hebben. In september startte ze met het bereiden en bezorgen van haar gezonde maaltijden onder de naam ’Oh my guts’, waarmee ze naar eigen zeggen de eerste is in de Zaanstreek. De biologische ingrediënten laat ze bij haar thuis bezorgen door een groothandel, waarna ze de gerechten bereidt in de keuken van haar woning aan de Zaanweg.

Onbekend

,,Op het Saenfestijn hier in de Zaanbocht presenteerde ik me voor het eerst. De mensen kenden het nog niet en waren nieuwsgierig.’’ Inmiddels loopt het steeds beter. ,,Op het begin verkocht ik het alleen aan vrienden en familie, maar nu bezorg ik ook aan mensen met wie ik helemaal geen link heb.’’

Zelfs heeft ze al een vast klantenkringetje opgebouwd, zoals enkele gezinnen die wekelijks een bestelling bij haar doen. Per dag bezorgt ze gemiddeld vijftien maaltijden, die online bij haar zijn besteld. ,,Zaankanters zijn misschien koppig, maar als je ze eenmaal voor je gewonnen hebt zijn ze supertrouw.’’

Niet alleen omdat dit concept in de Zaanstreek nog onbekend is, maar ook omdat Wayper een alternatief wilde bieden op het bestaande, besloot ze haar eenmanszaak op te richten. ,,Veel restaurants hier verkopen hetzelfde, zoals zalm, saté, biefstuk of burger. Ik mis de creativiteit, dus ik dacht: ik kan het altijd proberen en kijk wel of het aanslaat.’’

Van jongs af aan is Wayper al geboeid door gezonde voeding. ,,In plaats van chips kreeg ik biologische cornflakes en in plaats van witte kadetjes kreeg ik van die droge, dikke boterhammen mee naar school. Ik wist niet beter. Mijn moeder was er altijd veel mee bezig en daardoor ontwikkelde ik er ook een interesse voor.’’

Die interesse werd aangewakkerd door een verblijf van anderhalf jaar in Australië, een land waar ze ’heel ver zijn met gezonde voeding’. Bovendien kreeg ze op haar veertiende te horen dat ze glutenintolerant is. ,,Daardoor moest ik heel anders gaan koken en eten.’’

Voor de samenstelling van de gerechten en kennis over gezonde voeding laat ze zich adviseren door een vriendin die is opgeleid tot voedingsdeskundige. ,,Zelf lees ik er veel boeken en artikelen over.’’ Een van haar bedenksels is de pastinaak-gerstpannenkoek, bedoeld als ontbijt. Ingrediënten zijn onder meer havermout, gierst, amandelmeel, ei, pastinaak, agave en yoghurt.

Op termijn hoopt Wayper het bezorg- en bereidwerk uit te kunnen besteden aan personeel, zodat zij zich kan bezighouden met het organisatiewerk en het bedenken van recepten. ,,Dan wil ik één centrale keuken met meerdere fysieke ’Oh my guts’-afhaalpunten in de Zaanstreek. Sowieso wil ik meer klantcontact, want nu gaat veel nog online.’’

Hype

Gaat de drang naar gezond voedsel niet wat te ver? ,,Mensen zijn zich er steeds bewuster van dat gezonde voeding heel belangrijk is’’, meent Wayper. ,,Het is een hype, maar wel een functionele. Het wordt soms als negatief gezien, maar in een tijd waarin er steeds meer druk op ons ligt, is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Jaren geleden werd het opwarmen van maaltijden een hype, maar mensen keren zich daar nu steeds meer van af. Dit is een hype die niet volgend jaar weer over is.’’