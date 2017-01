EasyHotel, compacte kamers op grote hoogte

wim egas De Saentower krijgt op de negende, tiende en elfde verdieping hotelkamers met prachtig uitzicht over Zaandam.

ZAANDAM - Met de start van het nieuwe EasyHotel in de Saentower in het stadscentrum - deze zomer - ontbrandt ook een strijd om de gunst van de toeristische- en de zakelijke reiziger. EasyHotel Zaandam biedt straks 96 kamers aan op niveau twee sterren-superieur vanaf 49 euro per nacht.

Door Ronald Massaut - 18-1-2017, 9:30 (Update 18-1-2017, 9:30)

Uitbater van EasyHotel Zaandam is DanZep Hotels BV, franchisenemer van EasyJet voor de Benelux. Hotels zijn er in Amsterdam, Amsterdam Arena, Rotterdam, Den Haag en Brussel. Het moment dat zich de kans voordeed om midden in het centrum van Zaandam een hotel te openen was directeur Lucas Drewes geïnteresseerd, zo zegt hij.

,,Al onze stedelijke hotels liggen midden in het centrum, precies daar waar toeristen en zakelijke reizigers willen overnachten. De Zaanse Schans is één van de grootste toeristische trekpleisters van Nederland en met twaalf minuten sta je in hartje Amsterdam. Dit is de ideale plek voor een hotel, midden in de stad; station, bussen, winkels en restaurants direct naast je hotel.’’

Receptie

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het boren en trekken van de leidingen op verdiepingen negen, tien en elf van de Saentower. Het oorspronkelijke hoofdkantoor van Albert Heijn is zo gebouwd, dat midden in het fysieke gebouw de liftkolom is gevestigd met rondom kantoorruimtes en zicht naar buiten. De receptie van het hotel komt op de begane grond. ,,We nemen feitelijk de bestaande receptie van het kantoorgebouw over.’’

,,Alle kamers hebben straks ramen. Dat is ook de kracht. Vanaf de kamers heb je een fantastisch uitzicht over de wijde omgeving. Kamers hebben verder eigen sanitair, wifi, oplaadpunten en een werktafel. De kamers zijn van alle gewenste gemakken voorzien en in hoge kwaliteit. We hebben alleen geen ontbijtruimte of restaurant. Dat is in de praktijk geen probleem, want onze gasten zijn sterk naar buiten gericht, gewend om koffie en ontbijt buiten het hotel te nuttigen. Net als voor het diner biedt het stadscentrum alle mogelijkheden.’’

De kamers van EasyHotel Zaandam zijn met veertien vierkante meter niet groot, maar volgens Drewes ruim genoeg voor de doelgroep, die in steeds grotere mate ook uit zakelijke reizigers bestaat. ,,Deze groep heeft volop keuze en in alle prijsklassen. In de praktijk blijken vooral zzp’ers en ondernemers die zelf hun hotelkamer betalen voor EasyHotel te kiezen.

De prijs van 49 euro voor een standaardkamer maakt ook dat mensen er voor kiezen om ’s avonds al van huis te gaan als ze de volgende ochtend vroeg hier een afspraak of een klus hebben. Dan hebben ze een goede nachtrust voor een aantrekkelijke prijs. Toeristen verblijven gemiddeld twee tot drie dagen bij EasyHotel.’’