Links schoon genoeg van POV

ZAANSTAD - GroenLinks roept partijen in Zaanstad op om afstand te nemen van uitlatingen van raadslid Harrie van der Laan op Twitter. Haatzaaiend, onfris en een politicus onwaardig, stelt GroenLinks.

Door Rob Swart - 18-1-2017, 9:18 (Update 18-1-2017, 9:18)

Twee dagen eerder trok SP’er Roland van Braam ook fel van leer tegen Van der Laan. Hij vindt dat de POV steeds een negatief beeld van vluchtelingen schetst. Ook heeft de partij naar zijn idee niets gedaan om de leefsituatie in Poelenburg te verbeteren. ,,Je zou denken dat dit een partij is die zich richt op voornamelijk ouderen, ongeacht hun achtergrond en zich daarvoor hard maakt in Zaanstad. Maar niks is minder waar. ’’

,,Ergerlijke stemmingmakerij’’, noemt Paul Laport de retweets van Van der Laan. Hij vindt dat de raadsleden er afstand van moeten nemen. Keurt het ook af dat Van der Laans partijgenoten hem al maandenlang zijn gang laten gaan.

Wegkijken

Harrie van der Laan kan er niet mee zitten. ,,Ik heb vandaag nog een stuk uit het NHD getweet over de gebrekkige controle bij de instroom van asielzoekers. Dat is precies waar wij anderhalf jaar geleden in een advertentie voor hebben gewaarschuwd. Toen is daar door de raad afkeuring over uitgesproken. Nu is bewezen dat het klopt. Gaat de raad mij nu excuses aanbieden?’’

,,Wij zijn niet de partij die wegkijkt maar benoemen de problemen. Met wegkijken bereik je dat de PVV nog groter wordt.’’ In zijn opvattingen gaat de POV lang niet zover als de PVV, zegt Van der Laan. ,,Wij zijn er nietvoor om de grenzen dicht te gooien. Maar willen ook het paard van Troje niet binnenhalen.’’