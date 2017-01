IJszwemmer traint in Zaandamse Jagersplas [video]

ZAANDAM - ,,Heerlijk’’, zegt David Sluis droogjes als hij het water in de Jagersplas in glijdt.

Door Ivo Laan - 17-1-2017, 15:13 (Update 17-1-2017, 15:16)

Waar elk normaal mens het eerst zou uitschreeuwen van de kou en alleen nog maar bibberend zou kunnen praten, is het net of Sluis het water betreedt van een subtropisch zwemparadijs. ,,Ik heb het echt niet koud’’, zegt Sluis. Hij traint er drie of vier keer per week voor het NK IJszwemmen, dat in 2015 voor het eerst werd gehouden.

Hardlopers die hun zondagochtend rondje doen rond...