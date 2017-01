Meerdere containerbrandjes in Assendelft

ASSENDELFT - In Assendelft hebben in de nacht van maandag op dinsdag diverse brandjes in containers en kliko’s gewoed. De politie gaat uit van brandstichting.

Om iets voor half drie stond er in een steeg aan de Dorpsstraat een grijze kliko in de brand. De vlammen sloegen over naar de schutting. De brandweer wist erger te voorkomen. Even later woedde er op de Rangeerder in Assendelft een brandje in een bovengrondse container.

Rond kwart over drie stond er een kledingcontainer op de Witte Ring in de brand. En een kwartiertje later brandde er grofvuil op de G.F. la Croixstraat.