Man fietst met honkbalknuppel door Wormerveer

WORMERVEER - Een 31-jarige man is aangehouden omdat hij met een honkbalknuppel in zijn hand over een drukke kruising aan de N246 richting Wormerveer fietste.

Een surveillerende agent zag de man fietsen. De man fietste over de autoweg en reed door rood. De agent maande hem tot stoppen. De fietser keerde om en reed via het fietstunneltje terug richting Krommenie, maar aan het eind van de tunnel wachtte de agent hem op.

De politieman pakte de honkbalknuppel af en legde die in de politieauto. Tijdens het controleren van de gegevens van de fietser, pakte de verdachte de honkbalknuppel weer uit de auto en wilde die niet meer loslaten. De agent moest uiteindelijk pepperspray gebruiken en met behulp van andere eenheden werd de zich hevig verzettende man meegenomen naar het politiebureau. Hij verklaarde een balletje te hebben geslagen.