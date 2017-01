Zaans Medisch Centrum weer volledig in bedrijf na stroomstoring

ZAANDAM - Het Zaans Medisch Centrum in Zaandam is dinsdagochtend sinds 10 uur weer helemaal operationeel. Vanwege de grote stroomstoring in Zaandam en Amsterdam konden zo'n tien operaties niet doorgaan, werden afspraken in de poliklinieken afgezegd en werden mensen die naar de spoedeisende hulp moesten, doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

Door redactie Zaa - 17-1-2017, 11:00 (Update 17-1-2017, 11:52)

,,Rond half 5 's nachts ging de stroom eraf. Toen is onze noodstroomvoorziening zonder problemen opgestart. De 'high care' afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Intensive Care (IC) hebben hierdoor nooit zonder stroom gezeten'', vertelt woordvoerder Jolande van de Walle.

Vervolgens zijn de eerste operaties van de dag afgezegd. ,,Dat ging waarschijnlijk om zo'n tien patiënten. Met hen is een afspraak gemaakt voor vanmiddag of woensdag. Ook zijn de mensen die in de ochtend een afspraak hadden bij één van de poliklinieken geïnformeerd en met hen is ook een nieuwe afspraak gemaakt. De artsen konden door de storing namelijk niet bij de patiëntgegevens. Alle computers deden het namelijk nog niet'', gaat Van de Walle verder. Patiënten met een afspraak die al voor de deur stonden, werden opgevangen door gastheren en -vrouwen.

Vanwege de storing werd er ook een zogenaamde 'presentatiestop' ingesteld. Dit betekent dat er geen patiënten meer opgenomen konden worden op de SEH. Deze patiënten werden doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

Rond 10 uur was de stroom in het hele ziekenhuis weer hersteld en gingen alle afdelingen weer open. De presentatiestop is weer ingetrokken. Het ZMC heeft nog wel een opnamestop o.a. vanwege het griepvirus. Dit betekent dat niemand opgenomen kan worden in het ziekenhuis omdat er te weinig bedden zijn.

Er zijn geen patiënten naar het ZMC gekomen ten gevolge van de stroomstoring.