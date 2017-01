Brouwerij Hoop: Gewoon door met duurzaam ondernemen

Foto aangeleverd Paul Riteco wint de Zaanse Duurzaam award 2016.

ZAANDIJK - Brouwerij Hoop is winnaar geworden van de Zaanse Duurzaam Award 2016, uitgereikt door het overkoepelende Zaanse Ondernemers Netwerk (ZON). De nog jonge brouwerij, maar met jarenlange ervaring in brouwen en smaakontwikkeling, krijgt de prijs mede voor zijn inspanning in duurzame energie.

Door Ronald Massaut - 17-1-2017, 9:44 (Update 17-1-2017, 9:52)

Directeur Paul Riteco heeft vanaf het begin geijverd voor een duurzame bedrijfsvoering, passend bij de ambachtelijkheid van het bier. Dat wordt gebrouwen pal naast de Zaandijkerkerk. Op het dak van de brouwerij en het inpandige restaurant staan 304 zonnepanelen. Bezoekers zien bij de entree van de brouwerij op een display het opgewekte vermogen.

Met de aanleg van zonne-energie op het brouwerijcomplex liet Riteco ook meteen 60 panelen op het dak van zijn kantoor aan de Lagedijk plaatsen. Dit vergde een flinke investering bij de start van de brouwerij, midden vorig jaar. Komend voorjaar opent Riteco nog een tweede, kleinere brouwerij op het Hembrugterrein in Zaandam.

Paul Riteco ziet de prijs niet als kroon op zijn ambachtelijke biermerk en brouwerij. ,,Ik geloof niet zo in kronen op het werk. Dit is een tussenstand, we gaan gewoon door met duurzaam ondernemen. Want daar geloven we in.”

De verschillende Hoop-bieren worden enthousiast ontvangen door consumenten en experts. Bij het bedrijf werken inmiddels 25 mensen en de omzet zal medio volgend jaar naar verwachting al op 4 miljoen euro liggen.

Behalve brouwerij en restaurant heeft Hoop aan de Lagedijk ook een delicatessenwinkel met veel Zaanse streekproducten.