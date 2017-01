Zaanse makelaar: ’Gekkenhuis op huizenmarkt’

rchieffoto ronald Massaut Jan Willemars, voorzitter van de Zaanse NVM-makelaars.

ZAANDAM - Jan Willemars, voorzitter van de Zaanse NVM-makelaars, noemt de Zaanse huizenmarkt ’een gekkenhuis’. „Iedereen stort zich op dezelfde nieuwe beschikbaar gekomen woning. Zestien tot twintig verzoeken voor een bezichtiging zijn geen uitzondering en dan heb je halverwege al drie, vier kijkers die aangeven meer te willen betalen dan de vraagprijs.”

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 9:43 (Update 17-1-2017, 9:52)

De Zaanstreek is gewild bij woningzoekenden. De vraag is groot, terwijl het bestaande aanbod in de praktijk beperkt is en nieuwbouw nog op gang moet komen. Gestimuleerd door vraag van...