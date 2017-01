Hoe gezond is de lucht waar ik woon?

ZAANDAM/PURMEREND - Het Longfonds is een campagne begonnen over de kwaliteit van de lucht die we inademen. „We willen iedereen bewust maken van de vieze lucht”, zegt een woordvoerder.

Door Koos Reitsma - 16-1-2017, 17:28 (Update 16-1-2017, 17:45)

Amsterdam en Rotterdam behoren tot de meest vieze plekken, maar ook Zaanstad wordt genoemd - naast Nijmegen, Veenendaal en Den Bosch.

Wie weten wil hoe de situatie in zijn of haar leefomgeving is, kan sinds gisteren terecht op de website van het Longfonds. Type op www.longfonds.nl/gezondelucht de eigen postcode in. Na de...