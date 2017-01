Optreden Babbels Live te winnen

KROMMENIE - Bar Babbels in Krommenie houdt binnenkort een podiumcompetitie in het café aan de Noorderhoofdstraat. De winnaar mag twintig minuten lang optreden op de Hollandse dag tijdens het festival Babbels Live op zaterdag 24 juni.

Door Van onze verslaggever - 16-1-2017, 16:35 (Update 16-1-2017, 16:37)

Op die dag treden grote artiesten op zoals Jan Smit, Tino Martin, Danny Nicolay en Rob Ronalds. De organisatie verwacht ruim vijfduizend bezoekers op het evenemententerrein, dat dit jaar nog het voormalige Provily Sportpark in Krommenie is.

Artiesten moeten tijdens de selectierondes zoveel mogelijk aanhang meenemen die op ze kan stemmen. Bij elke besteding van vijf euro aan de bar ontvangen gasten een munt waarmee ze kunnen aangeven wie ze het beste vinden.

Opgeven kan via de website barbabbels.nl. Belangstellenden moeten motiveren waarom ze vinden juist zij een plek op het podium verdienen. Daarnaast raadt de organisatie deelnemers aan om in hun mooiste artiestenoutfit te komen. Professioneel geluid is aanwezig, inclusief technicus, in-ears systeem, monitoren. Zelf meenemen: orkestbanden op Compact Flash/MD/USB.