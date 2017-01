Café Plus en een pop-up restaurant

Foto Pascal Fielmich Ook zondagmiddag volle bak.

WORMER - In het Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat in Wormer is zaterdagavond het nieuwe Café Plus geopend.

Door Koos Reitsma - 15-1-2017, 21:43 (Update 15-1-2017, 22:08)

Café Plus is een initiatief van de eigenaren van Café Groos, Sandra Bakker en Anja Meijer. Café Groos zit aan de voorkant van het gebouw. Café Plus zit aan de achterkant, daar waar tot voor kort het Scwo (Sociaal Cultureel Centrum Wormerland, red.) gehuisvest was. Maar het Scwo verhuisde vorig jaar naar het nieuwe centrumgebouw van Wormer, De Omslag.

De opening van dit tweede café heeft te maken met de voorgenomen verbouwing van de bovenverdieping tot Theater De Kaasfabriek. Door de komst van dit theater, dat plaats biedt aan 130 bezoekers, was er volgens Bakker ook een uitbreiding van het horecagedeelte nodig. Bakker: ,,Café Groos wordt straks het theatercafé en Café Plus kunnen we dan gebruiken voor kleinschalige activiteiten zoals feesten en partijen.’’

,,Vroeger heeft hier het Jeugdcentrum Plus gezeten’’, vertelt ze. Vandaar de naam. ,,De bovenzaal is op dit moment helemaal leeg geruimd, maar de verbouwing tot theaterzaal is nog niet gestart. Dat gaat binnenkort gebeuren. Er is een aanbesteding geweest, die hebben we inmiddels achter de rug. Een aannemer die de klus gaat klaren is nu bekend.’’

Sandra Bakker en Anja Meijer hebben nog meer plannen. ,,We beginnen binnenkort ook met een pop-up restaurant’’, zegt Bakker. Van dat restaurant (op tijdelijke basis, red.) kunnen theaterbezoekers op vrijdag en zondag gebruik maken.