Service ’Pannenkoekentaxi’ haalt vaste klanten (92) thuis op

ZAANDAM - Wat een pannenkoekenbaas is Thijs Haakman. Een paar weken geleden viel het de eigenaar van pannenkoekenrestaurant Bij de Plas aan het Kuilpad naast de Jagersplas op dat twee oudere dames die normaal gesproken op zondag na een wandeling een hapje kwamen eten, niet meer langs kwamen.

Door Ivo Laan - 15-1-2017, 21:36 (Update 15-1-2017, 22:27)

Had hij iets fout gedaan? Was het eten niet goed genoeg? Het zat anders, zo bleek toen Martha Hartman-Veldman (86) op een dag in haar eentje langs kwam bij het restaurant. Ze vertelde dat het duo was afgehaakt omdat haar vriendin last had van een slijmbeursontsteking waardoor ze nu moeilijk kon lopen.

Haakman bedacht zich geen moment en besloot Jo Hummel (92) thuis op te halen. Dat heeft de eigenaar nu al een paar keer gedaan. ,,Dat doe je gewoon’’, zegt Haakman, ,,Ik denk daar niet zo over na.’’ Ook zondag haalde de pannenkoekenbaas de dames thuis op. Een dochter deelde het bericht afgelopen week op facebook en kreeg ontzettend veel reacties waardoor er gisteren ook opnames werden gemaakt voor het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

,,Daar heb ik het nooit voor gedaan’’, zegt Haakman. ,,Ik ben sowieso niet zo van facebook.’’ Elke klant is er een, vindt Haakman die toegeeft dat het nog maar ’moeizaam’ gaat in het restaurant dat sinds mei vorig jaar open is. ,,Er hebben in korte tijd vier eigenaren in gezeten dus het moet echt nog groeien.’’ Zijn twee vaste klanten zijn in elk geval weer terug. Zonder de ’pannenkoekentaxi’ had Hummel gisteren maar een saaie dag gehad, zegt ze. ,,Dan was ik gewoon thuis gebleven.’'