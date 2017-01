’Ik liet mijn klarinet twee keer piepen’

Foto Pascal Fielmich Amy de Leeuw in actie in het Zaantheater.

ZAANDAM - Er wordt nerveus geschuifeld in de gang van Fluxus. De deelnemers aan het Prinses Christina Concours zijn gespannen, want vandaag moet het gebeuren. Een van de jonge muzikanten die een gooi doet naar de hoofdprijs, is klarinettiste Amy de Leeuw (18).

Door Herman te Loo - 15-1-2017, 19:27 (Update 15-1-2017, 19:27)

Ze speelt een thuiswedstrijd, want de Limmense heeft les op de Zaanse muziekschool. Begeleid door pianiste Elizabeth Ford speelt Amy de ’Sonatine’ van de Tsjechische componist Bohuslav Martinu (1890-1959). Het is een lastig stuk, vol ritmische valkuilen, maar ook...