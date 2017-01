Saamhorigheidsgevoel bij scholierenvoetbaltoernooi

Foto Pascal Fielmich Hajo Vlaar en Merlijn Hersche, de initiators van het voetbaltoernooi.

KOOG AAN DE ZAAN - Dankzij Hajo Vlaar (17) en Merlijn Hersche (17) is er weer een voetbaltoernooi voor middelbare scholieren in de Zaanstreek. Met de organisatie ervan kan het duo uit 6-vwo van het St. Michaël College ook nog hun eindexamen profielwerkstuk afstrepen.

Door Ivo Laan - 15-1-2017, 18:17 (Update 15-1-2017, 18:17)

Met natuurprofielvakkenpakket piekerde het duo zich suf over een onderwerp voor het profielwerkstuk. Dat begon al in 5 vwo. Ze kwamen er niet uit. Alletwee wilden ze wel iets met sport doen en ze besloten te vragen of...