Wederom auto in vlammen op in Assendelft

Foto’s: DNP.nu/ Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ASSENDELFT - Wederom is er op de Landmeter in Assendelft een auto volledig uitgebrand. Zaterdagnacht rond 01.30 uur vloog het voertuig in brand.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 8:41 (Update 15-1-2017, 8:42)

Van het voertuig bleef niets over. De brandweer kon nog niet zeggen of de brand was aangestoken, dat zal nader worden onderzocht.

Het is de vierde keer binnen twee weken dat er een voertuig in vlammen opgaat in dit gebied.