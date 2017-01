Veroorzaker aanrijding laat auto midden op de weg achter in Zaandam

Foto: Dirk Jan Brood

ZAANDAM - De veroorzaker van een aanrijding op de Jasperstraat heeft zijn voertuig in de nacht van zaterdag op zondag midden op de weg achtergelaten.

15-1-2017

Het voertuig was tegen een geparkeerde auto tot stilstand gekomen. In de buurt was niemand te vinden.

Ook een poging van de politie om de eigenaren te traceren, liep op niets uit. Omdat ze niet uit de buurt kwamen, waren zij niet op te sporen.