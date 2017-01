30-jarige man uit Lelystad aangehouden na auto-inbraak in Zaandam

Foto ter illustratie: ANP

ZAANDAM - Een 30-jarige man uit Lelystad is zaterdagochtend rond 5.15 uur aangehouden op de Pinasstraat in Zaandam nadat hij een auto-inbraak heeft gepleegd.

De politie kreeg een melding van een auto-inbraak op de Brandaris. De melder zag twee personen wegrennen.

De politie kon de 30-jarige verdachte aanhouden die een tuin inrende. De andere verdachte wist te ontkomen. Naar hem wordt verder onderzoek gedaan.

Op de Brandaris werd een auto aangetroffen waarvan een raam ontbrak. Dit raam was op de achterbank neergelegd. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.