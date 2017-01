Q-park heeft nog geen antwoord op wintervandalen in Zaanstreek

Archieffoto Dirk Jongejans Q-Park parkeergarage Zaandam

ZAANDAM - Q-park heeft nog geen oplossing gevonden voor de vandalen die de Zaanse Q-parkparkeergarages al de hele winter terroriseren, bekent directeur Mark van Haasteren van Q-park Nederland.

Door Dominic Schijven - 15-1-2017, 17:31 (Update 15-1-2017, 17:31)

De vandalen opjagen en een intensievere controle is niet genoeg gebleken. ,,Ik heb nog geen andere oplossing voorhanden’’, aldus de directeur. In de winter komen hangjongeren steeds op de Q-parkgarages af en dan moeten vooral autoruiten het bijna dagelijks ontgelden. De favoriet is Q-park Hermitage, op nummer twee Rozenhof.

Wintervandalen pakken Q-park Zaandam

„De winter begint. De kerstman komt en de hangjongeren komen de parkeergarage binnen.” Je kunt de klok erop gelijkzetten, volgens Q-park directeur Mark van Haasteren.

Het is nu alweer ruim een maand gaande. ,,En de situatie is niet heel erg veranderd’’, zegt Van Haasteren, ondanks de toegenomen beveiliging en het opjaagbeleid. Dat beleid heeft slechts eventjes effect gehad, volgens de directeur. ,,Daarna zakt het effect in.’’ Dan hebben de linkmiegels door hoe het werkt. ,,En je kunt ze niet 24 uur per dag opjagen.’’

Dat het even rustiger was kan te maken hebben met de toegenomen drukte tijdens de feestdagen, volgens Van Haasteren. ,,Niemand wil op z’n vingers gekeken worden.’’ Nu de vakantieperiode voorbij is, is het weer als vanouds.

,,In mijn beleving is het een sociaal probleem. Met een honkbalknuppel rondlopen lost niets op.’’ Hij wil het bij de kern aanpakken, anders verplaats je het probleem van vernielende jongeren slechts. Hij zou daarover in gesprek gaan met de gemeente, die reageerde een maand geleden welwillend. ,,Het is inmiddels een maand verder.’’

Van Haasteren roept op tot urgentie. ,, In het voorjaar wordt het rustiger, dan ziet niemand het probleem. En dan in de winter zijn ze weer terug.’’