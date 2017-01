Zelfs Piet Boon lukt het niet zonder kleerscheuren

Foto Pascal Fielmich De grond aan de Heul waar Boon twee woningen wil bouwen.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 17:31 (Update 13-1-2017, 17:31)

Zelfs de officieuze adel van Oostzaan, ontwerp- en stijlkolos Piet Boon, krijgt het niet voor elkaar bij de afdeling ruimtelijke ordening van Oostzaan om woningen te bouwen zonder dat het een slepend vraagstuk wordt.

Piet Boon wil al een jaar of zes twee woningen realiseren aan De Heul in Oostzaan. Daar had het gelijknamige bedrijf van Boon toezegging voor gekregen in 2010.

Nu komt het bouwvoorstel voor de gemeenteraad, waarbij het plan afgeschoten kan worden tot verbazing van Boon. „We gingen uit...