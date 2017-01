Cultuurcluster half besloten

ZAANSTAD - Er is in Zaanstad nooit een ondubbelzinnig besluit over het cultuurcluster genomen.

Door Rob Swart - 13-1-2017, 17:14 (Update 13-1-2017, 17:14)

Dat blijkt uit een lijstje dat in het stadhuis circuleert. Daarin worden twintig momenten opgesomd waarop de gemeenteraad bezig is geweest met het cultuurcluster. In het scherpst geformuleerde geval is het cultuurcluster genoemd als deel van de overeenkomst waarmee Zaanstad en de NS een conflict beëindigden.

Daarin staat dat ’een multifunctionele accommodatie (cultuurcluster met vergaderzalen) met een modulaire opbouw wordt ontwikkeld, waarmee eventueel latere functiewisselingen flexibel kunnen worden gerealiseerd.’...