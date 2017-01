Mantelzorg wordt als zware lastervaren

WORMER - ,,Ik kreeg iedere week twee uur. Nu moet ik kiezen tussen iedere week één uur of twee uur per twee weken. Liever zou ik 1,5 uur per week hebben.’’ Dat zegt een inwoner van Wormerland over de ontvangen huishoudelijke hulp sinds 2015.

Door Koos Reitsma - 13-1-2017, 17:12 (Update 13-1-2017, 17:12)

De gemeente heeft een enquête gehouden onder de bewoners die erkend zorg nodig hebben en verleners van mantelzorg. Daaruit blijkt dat 63 procent vindt dat de geboden hulp net genoeg is, volgens 11 procent is deze veel te...